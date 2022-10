(Boursier.com) — Econocom retombe de 2,6% à 2,8 euros après sa vive hausse de vendredi dans le sillage de la présentation de ses revenus trimestriels. Oddo BHF évoque une nouvelle croissance organique solide, qui confirme qu'il n'y a pas de ralentissement de la demande à court terme. Toutefois, l'analyste reste prudent sur le titre car la visibilité reste limitée sur les activités TMF (instabilité de l'environnement de taux) et P&S (pénuries de composants électroniques) et les récents changements de direction rendent encore plus floue une stratégie qui semblait déjà peu claire. Après mise à jour de ses prévisions (hausse de la croissance organique à 7,8% pour 2022 vs 5,7% précédemment mais augmentation du coût de financement), ses BPA ressortent en baisse de 8% pour 2022 et 2023. Après actualisation de ces chiffres et de ses méthodes de valorisation, le cours cible passe de 3,4 à 2,9 euros. Le broker est à 'sous-performer' sur la valeur.