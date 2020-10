Econocom : repli sensible des ventes

Econocom : repli sensible des ventes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Econocom a réalisé au cours des 9 premiers mois de 2020, un chiffre d'affaires consolidé de 1.825 ME, soit une décroissance de 12,5% par rapport à la même période de 2019, prolongeant la tendance constatée au cours du 1er semestre 2020.

En effet et contrairement à ce qui était espéré début septembre, la reprise de la crise sanitaire liée au COVID et les conséquences économiques qui en découlent ne permettent pas d'amélioration du chiffre d'affaires.

Sur la base du chiffre d'affaires à fin septembre 2020, des mesures annoncées par les différents gouvernements européens pour lutter contre l'aggravation de la pandémie de Covid-19 et sauf retournement favorable de conjoncture au cours du 4ème trimestre, Econocom anticipe pour l'ensemble de l'année une tendance de chiffre d'affaires globalement similaire à celle observée à fin septembre.

Néanmoins, et malgré ce contexte inédit de crise sanitaire et de conjoncture économique dégradée, Econocom confirme l'amélioration de son ROC et maintient l'objectif sur la fin de l'année 2020, soit l'atteinte d'un ROC au moins égal à celui de l'année 2019, et ceci grâce aux initiatives de réductions de coûts et de meilleure sélectivité des affaires qui se sont poursuivies au 3ème trimestre 2020 et se poursuivront au 4 ème trimestre.

Par ailleurs, le groupe a continué ses efforts visant à diminuer son endettement. Celui-ci est en réduction d'environ 200 ME à date et par rapport à la même période de 2019, confortant ainsi l'objectif d'atteindre une dette nette comptable nulle prochainement.