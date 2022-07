Econocom : renforce son partenariat avec Lenovo

(Boursier.com) — Lenovo signe avec le groupe Econocom un accord visant à porter les ambitions communes des deux organisations sur des marchés clés en Europe et certifie Econocom partenaire channel Platinum Plus International. A ce jour, seulement 6 partenaires ont obtenu ce niveau de certification, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Sur le marché français, Econocom a déjà obtenu des résultats commerciaux exceptionnels avec Lenovo et a pour ambition de reproduire ce succès sur d'autres marchés européens, en particulier l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Econocom s'appuiera sur le programme partenaire Lenovo 360 pour vendre l'ensemble de la gamme de produits, de solutions et de services Lenovo -incluant à la fois les PC et l'infrastructure- et bénéficiera des nouvelles opportunités commerciales que lui ouvrira l'ensemble du portefeuille de Lenovo.

Lenovo 360 est un programme partenaire unifié mondial destiné à faciliter l'accès à l'intégralité du portefeuille Lenovo, à la fois pour les terminaux, l'infrastructure, les services et les solutions.