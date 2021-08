Econocom : publication réglementaire

(Boursier.com) — Le capital de Econocom Group s'élève à 23.555.349,67 euros et est représenté par 221.280.430 actions suite à une augmentation de capital réalisée le 13 août par l'émission de 400.000 nouvelles actions liée à l'exercice de 200.000 droits de souscription attribués en 2014.

Le nombre total de titres conférant le droit de vote est de 221.280.430.

Le nombre total de droits de vote simple existants s'élève à 160.259.232, le nombre total de droit de vote double existants s'élève à 61.021.198, par conséquent le nombre total de droit de vote existants s'élève à 282.301.628 (le dénominateur). Ce dénominateur est applicable depuis le 13 août 2021.

Au 13 août 2021, la société Econocom Group détient, hors contrat de liquidité, 17.238.310 actions propres, dont les droits de vote sont légalement suspendus.

Au 13 août 2021, une filiale indirecte de la société Econocom Group (à savoir BIS Bedrijfs Informatie Systemen B.V.) détient 16.445.090 actions d'Econocom Group, dont les droits de vote sont légalement suspendus.

Plusieurs plans d'options et d'actions gratuites ont été mis en place en faveur du personnel et des dirigeants du groupe. Au 13 août 2021, les engagements du groupe au titre de ces plans sont de 3.000.000 actions gratuites et 1.731.420 options de souscription d'actions, donnant droit à un nombre total maximal de 6.772.840 actions, dont 3.772.840 actions nouvelles donnant droit de vote. Ces plans sont conditionnés à l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs, internes et/ou externes.

A ce jour, le nombre total d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 2023 en circulation est de 22.439.865. Chaque obligation peut être convertie en une action Econocom Group. La conversion peut mener, le cas échéant, à une cession d'actions propres ou à l'émission d'actions nouvelles en faveur des obligataires. Si toutes les obligations étaient converties en actions nouvelles, 22.439.865 actions nouvelles donnant droit de vote seraient émises.

La société n'a pas inscrit dans ses statuts de seuils supplémentaires par rapport aux seuils légaux.