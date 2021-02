Econocom : précisions sur le capital

Econocom : précisions sur le capital









Crédit photo © Inea

(Boursier.com) — Le 18 février, Econocom Group SE a reçu une notification conjointe de franchissement de seuil de M. Jean-Louis Bouchard, d'Econocom International BV, d'Econocom Group SE et de BIS BV, filiale indirecte du groupe Econocom. Il est rappelé qu'Econocom Group SE est contrôlée par Econocom International BV, elle-même contrôlée par M. Jean-Louis Bouchard.

Econocom International BV déclare avoir dépassé le seuil de 60% des droits de vote de la société, le 12 février, suite à l'acquisition par BIS BV de la participation de 6,01% (13.278.091 actions) détenue par deux sociétés contrôlées par Walter Butler -à savoir Butler Industries Benelux SA et Butler Industries- dans le capital d'Econocom Group SE .

Econocom International BV détient, au 18 février, 148.676.742 droits de vote, représentant 52,76% des droits de vote attachés à des titres de la société.

Econocom International BV, Econocom Group SE et BIS BV détiennent ensemble, au 18 février, 173.682.118 droits de vote, soit 61,63% des droits de vote attachés à des titres de la société.

Le 18 février, la société a également reçu une notification conjointe de M. Walter Butler, Butler Industries SA et Butler Industries Benelux SA l'informant avoir franchi à la baisse le seuil le plus bas de 5% des droits de vote de la société le 12 février, suite à l'aliénation par ces derniers de leurs titres avec droits de vote dans la Société.

Walter Butler, Butler Industries SA et Butler Industries Benelux SA ne détenaient, au 18 février, plus aucun droit de vote attaché ou non à des titres de la société. Il est rappelé que Butler Industries Benelux SA est contrôlée par Butler Industries SA et que cette dernière est contrôlée par Walter Butler.