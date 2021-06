Econocom opte pour la solution Microsoft de gestion des multicloud

Crédit photo © Inea

(Boursier.com) — Econocom améliore la gouvernance et la sécurité du multicloud avec Azure Arc en collaboration avec Microsoft. En proposant Azure Arc à ses clients et en l'utilisant dans ses propres Centres de Services dédiés au Cloud, Econocom est la première grande ESN en France à choisir la solution de gestion des multicloud Microsoft.

Selon une étude réalisée par l'éditeur américain Flexera, 93 % des grandes entreprises ont une stratégie multiclouds et 87% cloud hybride. Dans certains cas, il s'agit de tirer parti des spécificités de certaines plateformes, dans d'autres, d'éviter de dépendre techniquement et commercialement d'un seul fournisseur. Mais quelles que soient les raisons, la conséquence est la même : l'entreprise doit gérer en parallèle plusieurs environnements, publics et privés, de façon unifiée et efficace.

Pour répondre à ces défis, sont apparues ces dernières années des solutions baptisées Cloud Management Platform (CMP). Mais elles pâtissent souvent de leur incapacité à gérer des ressources autres que les Virtual Machine (VM), et peinent à suivre le rythme des évolutions technologiques. Econocom renforce donc, au travers de son partenariat, sa position d'acteur majeur du "Numérique Responsable", la maîtrise d'Azure Arc permettant d'accompagner ses clients vers une solution qui réduit leur empreinte carbone de manière conséquente puisque la migration vers le cloud permet de diminuer jusqu'à 98% les émissions de gaz à effet de serre.