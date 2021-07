Econocom : nouvelle certification Microsoft

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Infeeny , filiale pure player Microsoft du groupe Econocom, obtient sa 4ème spécialisation avancée avec Kubernetes sur Microsoft Azure, qui vient compléter les spécialisations avancées Modernization of Web Applications to Microsoft Azure, Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure et Adoption and Change Management. Ces certifications sont la validation des connaissances approfondies, de l'expérience et de l'expertise dans le déploiement et la gestion des charges de travail de production dans le cloud à l'aide de conteneurs ainsi que de la gestion des environnements Kubernetes hébergés dans Microsoft Azure. Avec plus de 75% des organisations mondiales qui devraient exécuter des applications conteneurisées en production d'ici 2022, beaucoup recherchent un partenaire doté de compétences avancées pour migrer leurs charges de travail conteneurisées existantes vers le cloud ou les aider à développer des applications cloud natives, à l'aide de technologies de conteneur, de modèles DevOps et d'une approche de microservices.