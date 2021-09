Econocom : nomination au conseil d'administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Econocom avait proposé la nomination de Monsieur Eric Boustouller au poste d'administrateur indépendant de la société. Cette nomination a été votée lors de l'assemblée générale des actionnaires qui a été convoquée à cet effet hier. Diplômé de Sciences-Po à Paris en 1986, Eric Boustouller (60 ans) a toujours évolué dans le secteur du digital. Au sein de grands groupes internationaux, il a exercé des responsabilités marketing, commerciales (Compaq, Microsoft) et de direction générale (Microsoft France puis Europe de l'ouest). Plus récemment il a dirigé Solocal, une entreprise cotée française. Il est également depuis 2011 un investisseur engagé dans des start-ups et des fonds d'investissement. Il a été Président de la Chambre de Commerce Franco-Américaine de 2010 à 2012. Il est Chevalier de la Légion d'Honneur en France.

Cette nomination s'inscrit dans la volonté du groupe de renforcer sa gouvernance avec la contribution d'expertises clés dans les domaines du management, de la vision stratégique du marché du numérique, du choix des partenariats, du développement du capital humain ou encore de la transformation des entreprises.