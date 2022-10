Econocom : le chiffre d'affaires à fin septembre ressort en progression organique de 9,5%

(Boursier.com) — Le groupe Econocom a réalisé sur les 9 premiers mois de 2022 un chiffre d'affaires de 1.826 millions d'euros, en nette progression organique (+9,5%) par rapport à la même période de l'exercice précédent. En intégrant les variations de périmètre sur un an, la hausse totale du chiffre d'affaires s'établit à 14,2%. Cette performance s'inscrit dans la continuité de la tendance constatée depuis le début de l'exercice. Elle traduit l'efficacité commerciale des mesures prises depuis plusieurs années pour renforcer la présence et les synergies entre les trois métiers du groupe sur ses zones géographiques stratégiques et pour y développer des offres innovantes, notamment dans le Numérique Responsable.

Sur les 9 premiers mois de 2022, les activités du groupe ont connu les développements suivants :

- le chiffre d'affaires de Produits & Solutions ressort à 759 millions d'euros, en augmentation organique de 15,8%. L'activité a poursuivi sa croissance à un rythme soutenu, tirée par l'ensemble des géographies et un début de réduction de son backlog.

- le chiffre d'affaires de l'activité Technology Management & Financing s'établit à 706 millions d'euros en hausse organique de 11,4%. Après un 1er semestre en forte progression, cette activité a poursuivi sa trajectoire de croissance au 3ème trimestre 2022, bénéficiant du renforcement des équipes commerciales entamé depuis 2021. Econocom a également poursuivi le déploiement de ses solutions de financement agiles et écoresponsables en intégrant les offres de sa dernière acquisition SOFI Groupe.

- le chiffre d'affaires des Services s'élève à 360 millions d'euros, soit une diminution organique de 4,5%, due essentiellement à la stratégie de non renouvellement de certains contrats à faible marge. Pour le 4ème trimestre, le groupe anticipe une inversion de la tendance liée à la montée en puissance des contrats d'infogérance signés au cours des derniers trimestres.

Perspectives affichées

Compte-tenu du niveau d'activité soutenu observé sur les 9 premiers mois de l'année, Econocom est confiant quant à sa capacité d'atteindre une croissance organique supérieure à 5% en fin d'année 2022.

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2022