(Boursier.com) — Le groupe Econocom lance Gather, sa nouvelle marque européenne visant à renforcer et à étendre ses capacités dans les domaines de l'audiovisuel, des communications unifiées et de l'informatique, à travers l'Europe.

Cette nouvelle marque confirme l'engagement d'Econocom dans l'évolution de ses solutions et services audiovisuels, de communications unifiées et informatiques afin de proposer à ses clients des espaces numériques de travail, de vente au détail, de voyage et de loisir, de qualité supérieure.

Le lancement de Gather s'inscrit dans le plan stratégique d'Econocom visant à définir les ambitions de l'entreprise pour les 5 prochaines années. Gather confirme l'engagement d'Econocom dans la redéfinition du paysage audiovisuel, en offrant à ses clients innovation, expertise et convergence des services à une échelle internationale, et ce, pour toutes les entreprises de tous les secteurs tels que les multinationales, les aéroports, les chaînes de magasins, les institutions financières, les gouvernements et les stades.

Ce lancement marque une étape significative dans l'engagement permanent d'Econocom en faveur de l'excellence et renforce sa détermination à façonner l'avenir des solutions audiovisuelles, de communications unifiées et informatiques. La coordination internationale et la représentation de Gather seront assurées par Jean-Pierre Overbeek, actuel CEO de BIS Econocom, qui dispose d'une expérience remarquable de 25 ans dans l'industrie dynamique de l'audiovisuel et de l'informatique. La mission de Gather est d'ouvrir la voie en matière de révolution des espaces de travail, de vente au détail, de voyage et de loisir en adoptant une approche technologique axée sur l'humain, tout en assumant une responsabilité plus large vis-à-vis de l'environnement, de la société et de ses clients.