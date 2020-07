Econocom : forte appréciation du résultat net

Sur le S1, Econocom affiche un chiffre d'affaires à 1.240 ME, en baisse de 12,5%...

Le Résultat Opérationnel Courant est en progression à 43,5 ME, à +12,4%.

La Dette Nette Comptable est en retrait de plus de 100 ME par rapport au 30 juin 2019. La Dette Nette Comptable ne représente plus que 1,8 fois l'EBITDA sur 12 mois glissants au 30 juin 2020 contre 2,5 fois au 30 juin 2019.

Le Résultat Net consolidé est à 22,1 ME vs. 5,2 ME à fin juin 2019.

Econocom prévoit une reprise progressive de son activité au cours du 2nd semestre avec la réouverture des sites de ses clients, l'adoption renforcée des modes de travail à distance et le démarrage de nouveaux contrats.