Econocom flambe après les résultats préliminaires

(Boursier.com) — Econocom est très entouré ce lundi. Dans de gros volumes, l'action du spécialiste de la transformation numérique s'envole de 15% à 2,015 euros après la présentation de comptes semestriels estimés. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe aurait dégagé un chiffre d'affaires de 1,240 MdE, en baisse de 12,5%, mais son résultat opérationnel courant aurait dans le même temps augmenté autour de 43 ME (contre 38,5 ME un an plus tôt).

La diminution du chiffre d'affaires, liée aux effets de la crise sanitaire et entamée à partir de mars 2020 ne s'est pas amplifiée au cours du 2ème trimestre. En parallèle, le Groupe a accéléré son plan de réduction de coûts démarré début 2019, ce qui lui a permis d'amortir les effets négatifs de la décroissance d'activité et de réduire ses charges de structure, a précisé le management.

Prenant acte de cette publication, Oddo BHF a rehaussé à 'acheter' son opinion sur le dossier en visant 2,60 euros contre 1,9 euro précédemment.