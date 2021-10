Econocom : douche froide

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Econocom plonge de plus de 6% à 2,9 euros, sanctionné après un point trimestriel décevant. Le groupe européen spécialisé dans les services liés à la transformation numérique a dégagé sur les trois mois clos fin septembre un chiffre d'affaires de 560 ME, en baisse de 4% en organique. Econocom n'a pas été en mesure de fournir ses clients sur le trimestre en raison de la pénurie de composants électroniques, et ce, malgré une demande toujours soutenue. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, les revenus s'établissent à 1,8 MdE, en retrait de 0,3% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Dans le contexte actuel particulièrement incertain en raison de la pénurie de composants électroniques le groupe ne souhaite pas donner de guidances chiffrées, souligne Oddo BHF. Les perspectives mitigées pour la fin d'année et pour le premier semestre 2022 amènent le courtier à revoir ses prévisions de chiffre d'affaires et de bpa sur 2021 et 2022.

Après révision de ces chiffres, et malgré la récente baisse du titre, Econocom se retrouve valorisé à 8.4x VE/EBIT 2022 ce qui semble élevé compte-tenu du manque de visibilité actuel et alors que le broker a toujours eu des doutes sur le potentiel de l'activité TMF malgré le rebond du T3. Anticipant un momentum difficile sur les prochains moins, l'analyste dégrade le dossier à 'sous-performer' et ramène sa cible de 3,7 à 2,8 euros.