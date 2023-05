Econocom développe un 4e métier

(Boursier.com) — Le groupe Econocom annonce une croissance importante de son activité audiovisuelle. Afin de renforcer ses capacités mondiales, le groupe l'a envisagée comme une activité stratégique.

Depuis de nombreuses années, le modèle économique du groupe repose sur trois activités stratégiques complémentaires : le financement, les services, et les produits & solutions. "En raison de la croissance importante de l'activité audiovisuelle, Econocom est bien positionné pour prendre la tête de ce secteur d'avenir en pleine expansion à travers l'Europe", a déclaré Jean-Louis Bouchard, Président du Conseil d'administration.

Les capacités du groupe en matière audiovisuelle sont maintenant déployées chez :

- Exaprobe, expert en technologies smart office (audiovisuelles, digitalisation des espaces de travail, communications unifiées), et en solutions d'infrastructures réseaux et cybersécurité ;

- BIS Econocom, expert en solutions et services audiovisuels, de communications unifiées et d'affichage digital.

Par ailleurs, le groupe dispose aussi d'une importante expertise audiovisuelle au sein de son activité Produits & Solutions notamment en France, en Espagne et en Italie. En 2022, cette activité représentait déjà pour Econocom un chiffre d'affaires annuel de 350 millions d'euros.

Ces entreprises mettront à profit leur expertise pour proposer à leurs clients des solutions et des services efficaces dans les domaines de la communication unifiée, de la mise en réseau, de la cybersécurité et de l'audiovisuel.

L'activité audiovisuelle sera dirigée par Jean Pierre Overbeek, PDG de BIS Econocom, avec le soutien de Jean-Pierre Chamillard, Directeur général d'Exaprobe.

En séance, l'action Econocom recule de -0,53% à 2,825 euros.