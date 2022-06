Econocom : des précisions sur l'acquisition de Semic

(Boursier.com) — A la suite des questions posées par des analystes financiers au sujet de l'acquisition de Semic, annoncée le 28 juin, Econocom apporte quelques précisions...

En 2021, la société Semic a réalisé un Ebitda de l'ordre de 2 millions d'euros.

Au total, 51% des titres ont été acquis et la société est consolidée à partir du 1er avril 2022.

Le solde fera l'objet d'une 2e tranche en mars 2025.

Par ailleurs, Econocom précise qu'à la suite du reclassement de certaines entités en activités non poursuivies, le chiffre d'affaires pro forma par métier du 1er trimestre 2021 ressort comme suit :

- Produits & Solutions : 222,7 ME au T1 2021 pro forma et 239,5 ME au T1 2022

- Services : 133,3 ME au T1 2021 pro forma et 128,5 ME au T1 2022

- Technology Management & Financing (TMF) : 171,1 ME au T1 2021 pro forma et 175,9 ME au T1 2022.

Portée par la reprise de TMF, la bonne tenue de Produits & Solutions et l'intégration des dernières acquisitions, Econocom anticipe, pour le 1er semestre 2022, un chiffre d'affaires en croissance soutenue, supérieure à l'objectif de 4 à 5% fixé par le Groupe pour l'année 2022.

Compte tenu de la bonne orientation de l'activité au 1er semestre 2022, le Groupe anticipe un résultat net par action récurrent d'au moins 0,50 euro sur l'ensemble de l'année 2022.