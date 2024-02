Econocom : des performances 2023 assez conformes au plan stratégique

(Boursier.com) — Le groupe Econocom a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 2,681 milliards d'euros, en hausse de 3,5% par rapport au chiffre d'affaires 2022 retraité (2,59 MdsE). A normes et périmètres constants, la progression organique atteint +1,2%, démontrant dans un contexte sectoriel IT contrasté, la capacité du Groupe à bénéficier de son positionnement diversifié et équilibré entre ses 3 activités.

Au global, la marge opérationnelle du groupe, qui bénéficie de l'amélioration de 1,5 point de la profitabilité de TMF, atteint 116,2 millions d'euros (114,2 ME en 2022 retraité).

Le résultat net annuel des activités poursuivies atteint 59,5 ME (49,3 ME en 2022).

En intégrant le profit des activités non poursuivies de 3,1 ME, le résultat net consolidé s'établit à 62,6 ME.

Les performances 2023 d'Econocom, en particulier le chiffre d'affaires, la marge opérationnelle et le résultat net, sont globalement conformes aux indicateurs présentés comme points de départ du plan stratégique One econocom, lors du Capital Market Day du 16 novembre 2023.

L'endettement financier net reste très maîtrisé. Il s'établit à 181 ME au 31 décembre 2023, représentant 38% des capitaux propres et 1,2 fois l'Ebitda 2023.

La trésorerie opérationnelle -après prise en compte des encaissements futurs actualisés attendus des contrats de location TMF autoportés pour 209 ME à fin 2023- atteint 28 ME au 31 décembre 2023.

Cotation...

Rémunération des actionnaires

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée générale d'effectuer un remboursement de prime d'émission de 0,16 euro par action, stable par rapport à 2023. Sur base de la moyenne du cours des 20 derniers jours, le rendement s'établit à 6,8%.

Le remboursement prévu en juillet 2024 s'élèverait ainsi à 27,6 ME et correspondrait à un 'pay-out' de 44,1% du résultat net 2023.

Perspectives

Dans un contexte attendu plus favorable, notamment pour les marchés de la distribution de matériel IT (Activité P&S), le groupe va poursuivre en 2024 la mise en oeuvre de son plan One econocom visant à accélérer la croissance organique de ses métiers, renforcer les synergies entre les différents segments d'activité et développer ses relais de croissance dans l'audiovisuel (lancement de la marque Gather with Econocom). Pour y parvenir, Econocom anticipe d'accroître sensiblement sa force commerciale dans les géographies cibles et de recruter de nouveaux talents pour renforcer la distribution de ses offres.

Compte-tenu d'un niveau d'endettement net maîtrisé, et de capacités d'autofinancement renforcées par les cessions prévues au cours de l'année, Econocom poursuivra également en 2024 ses recherches de cibles de croissance externe, visant à l'acquisition d'expertises spécifiques.

Pour 2024, le groupe prévoit une croissance totale de son chiffre d'affaires située entre 3% et 5%.

Au-delà de 2024 et sur l'horizon de son plan stratégique, Econocom vise à atteindre en 2028, 4 MdsE de chiffre d'affaires et 130 ME de résultat net.

Econocom a aussi construit son plan stratégique 2024-2028 autour d'ambitions très fortes en matière de performances extra-financières.