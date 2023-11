Econocom : d'importants objectifs pour 2028

(Boursier.com) — A l'occasion du Capital Markets Day de ce 16 novembre à Bruxelles, Econocom a présenté son nouveau plan stratégique pour la période 2024-2028. Ce plan, baptisé One econocom, marque la fin de la période de recentrage et de stabilisation du groupe avec comme marqueurs clés pour les 5 années à venir :

- Un marché du poste de travail, de l'audiovisuel et des infrastructures et réseaux anticipé en croissance soutenue ;

- Une accélération du déploiement d'offres couvrant de bout en bout les besoins clients en matière d'actifs numériques ;

- Une feuille de route claire avec des objectifs ambitieux permettant d'embarquer l'ensemble des équipes internes ;

- Un plan autofinancé pour atteindre en 2028 un chiffre d'affaires de 4 MdsE, doubler le résultat net et réduire l'endettement net financier.

Après une période 2019-2023 marquée par une transformation du groupe et un recentrage sur ses métiers et géographies stratégiques, Econocom affiche ses ambitions de retour à une croissance robuste et de renforcement de sa proposition de valeur pour répondre aux nouveaux enjeux de ses clients dans les domaines du poste de travail, des équipements audiovisuels et des infrastructures et réseaux.

Un objectif de croissance totale moyenne de 8% par an

Le groupe va prioritairement porter ses efforts sur la croissance organique avec notamment le développement de solutions dans des segments porteurs (audiovisuel, affichage numérique, ...), le déploiement d'offres de bout en bout incluant distribution, location-financement et services associés ou encore le renforcement dans le numérique responsable au travers du reconditionnement et de l'allongement de la durée de vie des actifs digitaux.

Econocom a revu sa prévision initiale de chiffre d'affaires 2028 de 5 MdsE, qui incluait une part plus importante de croissance externe. Le plan One econocom, qui vise à atteindre 4 Mds de chiffre d'affaires en 2028, inclut pour environ 400 ME de revenus provenant d'acquisitions futures et est intégralement financé sans recours à des levées de capitaux supplémentaires.

Une vision stratégique visant au renforcement des synergies

Econocom entend devenir le partenaire incontournable des entreprises et des administrations, en couvrant de bout en bout les besoins concernant l'accès aux actifs numériques essentiels incluant.

Avec un savoir-faire reconnu dans chacun de ces métiers, au travers de ses expertises historiques et d'acquisitions plus récentes, Econocom vise à accélérer le développement de synergies sur l'horizon de son plan stratégique 2024-2028 afin de favoriser sa croissance et accroître sa profitabilité en vue de dégager une marge opérationnelle supérieure à 5% en 2028, et de doubler son résultat net.

Cette performance s'accompagnera d'une diminution de l'endettement financier net, du fait de la forte composante de croissance organique du plan, et grâce à une solide génération de free cash-flow.

En parallèle, le groupe va intensifier sur la durée du plan ses initiatives en matière de performances extra-financières avec un focus particulier sur la réparabilité et l'allongement de la vie des actifs numériques des clients, sur la réduction de son empreinte carbone et le renforcement de l'égalité des chances pour tou(te)s ses salarié(e)s. Dans cette optique, Econocom vise l'atteinte du niveau platinum du Sustainability Rating d'Ecovadis d'ici 2028.

En séance, l'action Econocom recule de quelque 2% à 2,41 euros.