Econocom : CTSA devient Apps, Cloud & Data

Crédit photo © Inea

(Boursier.com) — Econocom accélère le développement de son offre de service dédiée à la conception, l'intégration et la transformation d'applications métiers. Afin d'accompagner les enjeux croissants des entreprises dans leur transformation numérique, Econocom annonce le changement de nom de son entité CTSA qui devient Apps, Cloud & Data.

Cette nouvelle identité permet à Econocom d'aligner son offre de services dédiée à la conception, l'intégration et la transformation d'applications métiers sur l'évolution des besoins de ses clients, en s'appuyant sur les avancées technologiques du marché du Cloud.

L'entité Apps, Cloud & Data réunit les expertises indispensables à la transformation numérique des entreprises autour de trois offres :

- Modern applications : développer, moderniser et automatiser le déploiement des applications métiers ;

- Modern platforms : concevoir les architectures Cloud et industrialiser leur exploitation, afin d'apporter la flexibilité, la fiabilité et l'agilité aux applications et aux données ;

- Data valorisation : répondre aux enjeux de collecte, de stockage, de traitement et d'analyse des données au profit du métier.