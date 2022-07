Econocom confirme sa prévision de croissance organique annuelle

(Boursier.com) — Le groupe Econocom a réalisé, au 1er semestre 2022, un chiffre d'affaires de 1,24 milliard d'euros, en hausse soutenue de 9% par rapport à celui de la même période de 2021. A la suite du reclassement de certaines entités en activités non poursuivies au 1er janvier 2022, ces activités, qui ont réalisé 125 millions d'euros de chiffre d'affaires au 1er semestre 2022, ne sont pas intégrées dans le chiffre d'affaires des activités poursuivies.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) est en augmentation de 12,6%, à 58,8 ME. La profitabilité opérationnelle s'établit à 4,7% au 1er semestre 2022, stable par rapport à celle du 1er semestre 2021.

Le Résultat Net consolidé ressort à 33,6 ME, en progression de 10,8%.

La DNC (Dette Nette Comptable) affiche 272 ME au 30 juin, à comparer à 217 ME un an plus tôt. La hausse s'explique notamment par le moindre recours à l'affacturage à hauteur d'environ 60 ME et par les acquisitions d'actions propres de 40 ME réalisées au cours des 12 derniers mois.

Perspectives

Econocom maintient sa prévision de croissance organique à 5% concernant le chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2022.