Econocom : baisse des résultats

(Boursier.com) — Econocom a réalisé au 1er semestre 2023 un chiffre d'affaires de 1.337 ME, en hausse de 3,9% par rapport à la même période de 2022, toutes les activités contribuant à cette progression.

En organique, l'activité est en légère baisse de 0,4% du fait de l'activité P&S. Dans une conjoncture économique adverse, le groupe profite de la contribution des sociétés acquises au cours de l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel passe de 48,8 ME sur le S1 de l'an dernier à 38,3 ME cette année.

Le résultat net consolidé est en baisse à 24,7 ME vs. 33,8 ME.

L'Endettement Financier Net s'établit à 321 ME au 30 juin 2023 à comparer à 272 ME un an plus tôt.

Malgré les difficultés conjoncturelles, Econocom maintient ses objectifs 2023 de croissance de son chiffre d'affaires de 5% et d'amélioration de son résultat net consolidé pour l'ensemble de l'année 2023.