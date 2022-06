Econocom : acquisition ibérique

(Boursier.com) — Econocom acquiert une participation majoritaire dans Semic SA, l'un des fournisseurs mondiaux de solutions et de services en Espagne.

Après l'acquisition de Trams au Royaume-Uni en juillet 2021, et de Sofi Group en avril 2022, Econocom poursuit son développement externe avec une acquisition majeure dans un pays stratégique pour le groupe.

Fondée en 1982, Semic est un fournisseur reconnu de solutions et de services informatiques dans toute l'Espagne. La société offre à ses clients, tant dans le secteur privé que public, une large gamme de solutions comprenant la distribution de matériel informatique, le conseil pour la mise en oeuvre d'infrastructures informatiques et de services gérés. La société possède une vaste expertise de l'industrie avec un savoir-faire particulier dans les secteurs de l'administration publique, de la santé et de l'éducation.

Semic emploie plus de 300 personnes basées sur 10 sites et 130 points de service en Espagne. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 80,3 millions d'euros au cours de l'exercice 21.