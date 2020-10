Ecomiam : succès de l'introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris,

Ecomiam : succès de l'introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris,









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ecomiam , no3 français de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce le large succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO).

Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un franc succès. La demande globale s'est élevée à 3.481.559 titres, dont 2.685.130 pour le Placement Global et 796.429 pour l'Offre à Prix Ouvert, soit un taux de sursouscription global de 3,7 fois le nombre de titres offerts (soit une demande de 31 ME pour les investisseurs institutionnels européens et 9,2 ME pour les particuliers).

Constatant la très forte demande, le Conseil d'administration d'écomiam, réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l'action à 11,55 euros, soit le haut de fourchette indicative de prix, et a décidé d'exercer l'intégralité de la Clause d'Extension permettant à la société de lever un montant global de 12,6 ME.

Ainsi, 1.021.427 actions sont allouées dans le cadre du Placement Global et 238.096 actions pour l'Offre à Prix Ouvert.

Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 200 actions incluses) seront servis à 47% et les ordres A2 (au-delà de 200 actions) ne seront pas servis.