Ecomiam revient sur les 8 euros

(Boursier.com) — Ecomiam recule de 1% à 8 euros ce jeudi, alors qu'au titre du 1er semestre de l'exercice 2021/22, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 19,5 ME en progression de 15% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'activité sur ce début d'exercice évolue dans un contexte inflationniste qui bride la consommation des ménages et de montée en puissance progressive des points de vente dans les nouvelles régions en phase de conquête commerciale.

L'Excédent Brut d'Exploitation ressort sur le semestre à -0,5 ME contre 0,4 ME à la même période en 2020/21.

Le résultat d'exploitation s'élève à -0,8 ME sur le 1er semestre 2021/22. Enfin, le résultat net consolidé du 1er semestre 2021/22 ressort à -0,9 ME.

Sur la seconde moitié de l'exercice, Ecomiam s'est fixé pour priorités de continuer à optimiser ses coûts opérationnels et de poursuivre l'amplification des actions ciblées de la relation client tout en renforçant la notoriété de l'enseigne sur l'ensemble du territoire. Le plein effet de ces actions sur l'exploitation est attendu sur l'exercice 2022/23...

"La réunion de présentation des résultats prévue ce matin devrait donner plus d'éléments sur les perspectives S2" commente Portzamparc qui vise un cours de 16 euros en restant à l'achat sur le dossier.