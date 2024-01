écomiam : recul limité du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2023-2024

(Boursier.com) — écomiam réalise un chiffre d'affaires magasin en retrait limité de -6,2%, à 11,1 ME, au titre du 1er trimestre de l'exercice 2023-2024 (-5,9% à surface de vente constante). Durant cette période, écomiam a poursuivi sa stratégie dynamique de gestion de son réseau avec 7 fermetures de magasins non rentables et l'implantation de 2 nouveaux points de vente en Pays-de-Loire et Hauts-de-France, à l'équilibre dès les premiers mois d'ouverture.

Ce 1er trimestre 2023-2024 s'inscrit dans la nouvelle feuille de route qui donne la priorité à la rentabilité en optimisant la taille et la performance du réseau.

Nomination de Christophe Vasseur

Après une phase de forte croissance qui a nécessité d'importants investissements, l'arrivée de Christophe Vasseur (49 ans) en qualité de Directeur Général Délégué s'inscrit dans la volonté d'engager la société dans un cycle de retour sur investissements avec une croissance rentable et durable.