écomiam réaffirme ses ambitions de croissance rentable

(Boursier.com) — écomiam réalise au 4è trimestre de l'exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires magasins de 7,5 millions d'euros, en croissance de +32% (-8,8% en organique). L'évolution à périmètre constant reflète un effet de base très exigeant.

Durant ce trimestre, conformément au plan de développement présenté lors de l'introduction en Bourse, écomiam a poursuivi son expansion sur l'ensemble du territoire métropolitain, avec l'ouverture de 5 nouveaux magasins affiliés dont 4 hors de la région Bretagne, principalement sur l'arc Atlantique (2 en Nouvelle-Aquitaine, 1 en Normandie et 1 en Pays-de-la-Loire). Constatant un démarrage plus progressif des nouveaux points de vente situés hors Bretagne, l'entreprise a accéléré les ventes de cartes de fidélité "coup de pouce" et renforcé, en parallèle, les actions de communication, notamment par la montée en puissance de son outil de gestion de la relation client.

Avec 29 nouvelles ouvertures réalisées durant l'exercice 2020-2021, écomiam dépasse son objectif de 20 ouvertures par an et dispose d'un réseau de 56 points de vente.

Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021, écomiam enregistre un chiffre d'affaires magasins en progression de +38,6% (+6,6% en organique) fort d'un réseau constitué de 56 points de vente. Afin de s'affranchir d'une base de comparaison élevée liée à des achats de précaution en période de confinement, le chiffre d'affaires 2020-2021 comparé à 2018-2019 est en croissance organique de +39,8%.

Disposant de 330 demandes actives de candidatures à l'affiliation, écomiam est confiant dans le déploiement de son réseau et réaffirme ses ambitions de croissance rentable : 125 points de vente, 110 ME de chiffre d'affaires et 7 ME de résultat d'exploitation d'ici 2025.