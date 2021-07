Ecomiam : rassuré ?

(Boursier.com) — Ecomiam monte de 1,3% à 16,58 euros ce vendredi après avoir réalisé au 3ème trimestre de l'exercice 2020/21 un chiffre d'affaires magasins de 8,7 ME, en croissance de 29%, mais en repli de 4,4% en organique. L'évolution à périmètre constant reflète un effet de base très élevé en 2020 suite aux premières restrictions strictes liées à la crise sanitaire, le retour à un panier moyen plus conforme à la moyenne historique et la hausse de la fréquentation en magasin sur la même période...

Ainsi, sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'exercice 2020/21, Ecomiam a enregistré un chiffre d'affaires magasins en progression de 40,8% et +11,4% en organique fort d'un réseau constitué de 51 points de vente. "Malgré une légère déception sur la croissance organique, la contribution des nouveaux magasins apparaît particulièrement rassurante sur les perspectives de développement de la société" commente Portzamparc qui maintient son opinion à 'Acheter' en visant un cours de 22 euros sur le dossier.