Ecomiam : plus de 22 ME de chiffre d'affaires annuel

Ecomiam : plus de 22 ME de chiffre d'affaires annuel









(Boursier.com) — Comme anticipé, écomiam réalise une progression solide de son activité de 56% sur un an et enregistre une accélération entre le premier semestre (+46%) et le second semestre (+66%). Sur l'ensemble de l'année 2019/20, le chiffre d'affaires atteint 22,9 ME contre 14,7 ME en 2018/19. Ecomiam dépasse donc légèrement son objectif de 22 ME.

La croissance organique robuste enregistrée (+33%) a été renforcée par le succès des 5 nouveaux magasins ouverts au cours de l'exercice. Le Groupe bénéficie également de la montée en puissance des ventes par Internet (Click & Collect déployé dans tous les magasins et livraison dans toute la France), qui ont été multipliées par 3,5 sur un an et représentent 9% du chiffre d'affaires annuel.

Ce niveau d'activité conforte le management dans son ambition d'atteindre un résultat d'exploitation positif de 250 KE à fin septembre 2020.

écomiam prévoit de maintenir au cours des 5 prochaines années un rythme soutenu de croissance et vise 110 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2025. Cette croissance devrait conduire à un résultat d'exploitation de l'ordre de 7 ME en 2025, soit une marge opérationnelle supérieure à 6%.