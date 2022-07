Ecomiam : petite baisse après le point trimestriel

(Boursier.com) — Dans des volumes très limités, Ecomiam cède 0,3% à 6,3 euros au lendemain de l'annonce de l'annonce d'un chiffre d'affaires magasins de 9,5 millions d'euros au troisième trimestre de son exercice décalé, en progression de +9% sur un an. A nombre de magasins constant et retraité des 3 fermetures temporaires, le chiffre d'affaires magasins affiche néanmoins un repli de -13,7% sur un an dans un contexte inflationniste entrainant une contraction de la consommation des ménages. A l''achat' sur le titre, Portzamparc attendait des revenus de 10 ME sur le trimestre.

L'action n'a pas été épargnée cette année puisqu'elle a été divisée par deux par rapport au premier janvier.