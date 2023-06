Ecomiam : perte nette semestrielle de plus de 2 ME

(Boursier.com) — Au titre du 1er semestre 2022/23, écomiam réalise un chiffre d'affaires magasins de 22,2 MEUR en progression de 19,2% (+12,9% à surface de vente constante).

Durant cette période, écomiam a fermé 5 magasins et ouvert 2 nouveaux magasins en Bretagne (Bain-de-Bretagne) et en Occitanie (Cazères).

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2022/23 s'élève à 22,8 MEUR, en croissance de 16,7%, en raison d'une baisse de 0,3 MEUR des autres revenus (refacturation au réseau des achats d'équipement) liée au rythme de nouvelles ouvertures sur le semestre (2 contre 10 sur le 1er semestre 2021/22).

Le groupe enregistre une amélioration sensible de sa marge brute à 40,0% du chiffre d'affaires magasins (+3,6 points). Le résultat d'exploitation du réseau, avant charges de structure, s'élève à 2,2 MEUR sur le 1er semestre 2022/23, en croissance de 40% sur un an, représentant un taux de marge de 10,0% en amélioration de 1,5 point. Après prise en compte du résultat financier de -0,3 MEUR, du résultat exceptionnel de -0,3 MEUR et de la charge d'impôts de 0,06 MEUR, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2022/23 s'élève à -2,1 MEUR. écomiam met en oeuvre un plan de performance afin d'abaisser le point d'équilibre opérationnel du Groupe à court terme.

Le Groupe prévoit que les premiers signes tangibles de ce plan de performance seront visibles à compter du 2nd semestre 2022/23. Ainsi, avec une performance opérationnelle restaurée et une structure financière toujours saine, écomiam sera en mesure de reprendre le chemin de l'expansion de son réseau dès l'exercice 2023/24. Le Groupe prévoit d'ores et déjà l'ouverture de 6 nouveaux points de vente dès le 1er trimestre 2023/24 et ainsi retrouver un rythme soutenu d'ouvertures de nouveaux points de vente en ligne avec les objectifs fixés lors de l'introduction en Bourse.