écomiam : pas si bon ?

(Boursier.com) — A l'occasion de sa publication annuelle et de chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023-2024, écomiam a présenté sa feuille de route 2024. "Celle-ci est claire et raisonnablement ambitieuse pour un cycle de retour sur investissements"...

La feuille de route pour 2024 est déployée rapidement depuis le début de l'exercice 2023-2024, avec des priorités clairement définies dans le but de générer rapidement un retour sur investissements.

Des initiatives clés ont été mises en place, axées sur les points suivants :

- Optimisation du réseau : fermeture des magasins n'offrant pas un potentiel suffisant et ouverture de points de vente rapidement rentables en privilégiant la densification des zones à forte pénétration (déploiement en spirale).

- Création de la fonction Achats & Marketing de l'offre : recrutement de Kim Le Tallec qui apporte une précieuse expérience de 12 ans chez Aldi France dans des fonctions similaires, afin de mieux capitaliser sur la taille critique du réseau et l'ADN de la marque.

- Développement ciblé de l'assortiment produits : renforcement de la gamme apéritifs et desserts pour répondre aux attentes clients et séduire la clientèle urbaine.

- Réduction drastique du budget publicité au ROI limité. L'accent est porté sur la relation client à 360o grâce à des actions de CRM5 et le digital avec à la clé une économie annuelle de 1,2 ME.

Le Groupe constate d'ores et déjà les premiers signes tangibles de ce plan de performance (amélioration progressive de la dynamique commerciale et strict pilotage des dépenses publicitaires) qui permettent de viser un résultat d'exploitation en amélioration dès le 1er semestre 2023-2024 et positif dès le 2e semestre 2023-2024.

Portzamparc parle d'une publication décevante... La réunion de présentation prévue ce matin devrait apporter des précisions sur les perspectives, alors que l'analyste reste en attendant à l'achat sur le dossier. Le titre gagne 3% à 3,72 euros.

