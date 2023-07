Ecomiam : les ventes progressent de 13% sur 9 mois

(Boursier.com) — Dans un contexte toujours marqué par une inflation alimentaire élevée pesant fortement sur le pouvoir d'achat et un environnement fortement concurrentiel orchestré par la grande distribution, écomiam fait preuve de résistance avec un chiffre d'affaires magasins stable au 3e trimestre à 9,6 millions d'euros (+0,2%). A surface de vente constante, le chiffre d'affaires magasins du 3e trimestre reste également stable sur la période.

Sur l'ensemble des 9 premiers mois 2022-2023, écomiam maintient son développement et enregistre un chiffre d'affaires magasins en progression de +12,9% (+8,9% à surface de vente constante).

L'enseigne a bénéficié de l'ouverture de 3 nouveaux magasins en Bretagne (Bain-de-Bretagne), en Occitanie (Cazères) et dans les Pays de la Loire (Herbignac) et a su compenser la fermeture de 7 magasins n'offrant pas de perspectives de développement suffisantes.

Avec un réseau constitué de 64 points de vente au 30 juin 2023, le Groupe reste concentré et pleinement mobilisé à court terme sur l'amélioration de la performance de son réseau.

Les premiers effets tangibles de ce plan de performance sont attendus à compter du 2e semestre 2022/23 et permettront à écomiam de reprendre le chemin de l'expansion de son réseau dès l'exercice 2023-2024, dont 6 nouveaux points de vente sont programmés sur le 1er trimestre 2023-2024.