écomiam lance sa première campagne publicitaire TV

(Boursier.com) — Ecomiam , no3 français de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce sa première campagne TV nationale, à travers une publicité reprenant les valeurs de l'enseigne : un nouveau modèle de distribution éthique et responsable proposant des produits surgelés de qualité 100% origine France au juste prix (pour les producteurs et les consommateurs). écomiam propose ainsi une solution pour consommer autrement et cuisiner du fait maison de qualité.

Cette première campagne fait partie des dotations offertes dans le cadre du prix "Le Big Concours du Retail" remporté en 2022 et permet à l'enseigne de s'exposer sur le plan national sur une chaine à forte audience pour un budget maîtrisé.

Celle-ci représente une étape-clé dans le développement de l'enseigne et vient soutenir la stratégie de conquête nationale. Au total 42 spots seront diffusés à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 9 juillet sur BFM TV, permettant de mettre en avant les valeurs de l'entreprise et le positionnement qui sont au coeur des nouvelles tendances de consommation. Stratégiquement dispersées tout au long de la journée, les diffusions permettront de toucher un public large et diversifié, en phase avec les objectifs de notoriété d'écomiam.

L'agence Gulfstream a été sélectionnée pour accompagner écomiam dans la conception et la mise en oeuvre de cette campagne mais également dans la stratégie d'amplification des actions marketing.