Ecomiam : grimpe après les annonces

Ecomiam : grimpe après les annonces









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ecomiam grimpe de 2,3% ce vendredi à 16,45 euros, alors que le no3 français de la distribution spécialisée de produits surgelés a réalisé un bon début d'exercice 2020/21 en avance sur sa feuille de route. Au titre du 1er semestre de l'exercice 2020/21, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires de 17 ME en forte progression de +66% par rapport à la même période de l'exercice précédent, bénéficiant toujours des effets des périodes de confinement liées au contexte sanitaire. Le groupe enregistre une accélération de sa croissance par rapport à l'exercice 2019/20 (+57%). Le semestre a été marqué par un rythme soutenu d'ouvertures de magasins, 13 nouveaux affiliés dont 62% hors de la région Bretagne (Normandie, Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire).

Le groupe bénéficie d'une croissance organique robuste à +21% et d'une hausse de +24% des ventes par Internet (Click & Collect déployé dans tous les magasins et livraison dans toute la France), malgré un effet de base élevé en 2020 (début du premier confinement en France le 17 mars 2020).

Cette performance confirme la pertinence du concept novateur du réseau au coeur des nouvelles tendances de consommation et illustre la capacité d'écomiam à conquérir, satisfaire et fidéliser de plus en plus de consommateurs notamment en dehors de son bassin d'origine.

Marges en hausse

Dans un contexte de hausse d'activité, la marge commerciale brute du 1er semestre 2020/21 s'élève à 5,3 ME en progression de 2,3 ME sur un an, représentant un taux de marge brute de 32,5% du chiffre d'affaires en amélioration de 2,1 points. écomiam confirme ainsi son engagement de ne pas privilégier la croissance au détriment des marges.

Les charges de personnel s'élèvent à 1 ME sur le 1er semestre contre 0,6 ME un an auparavant, reflétant les recrutements nécessaires à la structuration de l'organisation pour accompagner la dynamique d'expansion du réseau d'affiliés. Ainsi, écomiam affiche une progression de son Excédent Brut d'Exploitation en hausse de 24% à 0,4 ME, soit 2,3% du chiffre d'affaires contre 3,1% au 1er semestre 2019/20.

Le résultat d'exploitation du réseau avant charge des frais de structure s'élève à 1,4 ME au 31 mars 2021 contre 0,5 ME un an auparavant, représentant un taux de marge de 8,4% en amélioration de 3,7 points conformément aux objectifs fixés lors de l'introduction en Bourse.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, en diminution du fait de la réduction du nombre de magasins en propre au profit du réseau d'affiliés, le résultat d'exploitation ressort en forte amélioration (+129%) pour atteindre 0,2 ME au 1er semestre 2020/21, soit un taux de marge de 1,3% en amélioration de 0,3 point.

Après prise en compte du résultat financier (-33 KE) et d'une charge d'impôts (62 KE), le résultat net consolidé du 1er semestre 2020/21 représente un bénéfice de 0,2 ME.

L'introduction en Bourse a permis de renforcer les capitaux propres d'écomiam qui s'élèvent à 11,7 ME et la trésorerie nette à 8,9 ME. écomiam dispose donc des moyens nécessaires à la poursuite de sa stratégie de déploiement du réseau de vente.

Perspectives affichées

L'objectif de 20 ouvertures annuelles est d'ores et déjà dépassé. A fin juin 2021, le réseau est constitué de 51 points de ventes. Ce déploiement a été réalisé principalement dans de nouvelles régions. L'objectif à la fin de l'exercice est d'atteindre 55 points de vente...

Le groupe dispose d'un large réservoir de demandes d'affiliation qui lui permet d'être très confiant dans le déploiement de son réseau... écomiam réaffirme au passage ses ambitions fixées à l'introduction en Bourse de réaliser 110 ME de chiffre d'affaires et 7 ME de résultat d'exploitation d'ici 2025. "Cette solide publication et les guidance de la société sont conformes à nos anticipations" commente Portzamparc qui maintient ainsi ses estimations, son objectif de cours à 22 euros et son opinion 'Acheter' inchangés.