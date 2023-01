écomiam : en perte sur l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2021/22, dans un contexte d'accélération de l'inflation, écomiam a poursuivi son développement, confirmant la solidité de son concept et la pertinence de sa stratégie commerciale au service de ses clients. Ainsi, le chiffre d'affaires magasins a progressé de +17,9%, à 37,3 millions d'euros, grâce aux 13 nouvelles ouvertures sur l'exercice, dont 69% dans des territoires de conquête.

A surface de vente constante, le chiffre d'affaires magasins est en repli de --12,5% sur un an, en raison d'une base de comparaison élevée dans un contexte de pandémie, mais en croissance de +19,3% comparé à 2019, confirmant la tendance de fond favorable.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 38,6 ME, en progression de 6,6%, en raison d'une baisse de 1,5 ME des autres revenus (refacturation au réseau des achats d'équipement) lié au nombre moins important d'ouvertures sur l'exercice (13 contre 29 en 2020/21).

Comme attendu et annoncé, écomiam enregistre sur l'année une amélioration de sa marge brute qui ressort en hausse de 3,9 points, à 37,7% du chiffre d'affaires magasins dans un contexte d'inflation.

Le résultat d'exploitation du réseau, avant charge de structure, s'élève à 3,5 ME sur l'exercice 2021/22, en croissance de +12,7% sur un an, représentant un taux de marge de 9,3% (-0,5 point). écomiam a dû faire face à la hausse des frais de transport (+65%), dans un contexte inflationniste des coûts du carburant.

Le résultat net consolidé de l'exercice 2021/22 ressort à -2,1 ME (+536 kE en 2020/21).

Au cours de l'exercice, écomiam a investi une partie de sa trésorerie disponible, fruit de l'augmentation de capital réalisée lors de l'introduction en Bourse, pour soutenir le développement de son activité (1,8 ME) et renforcer ses actifs (0,9 ME) tout en remboursant une partie de ses emprunts (0,7 ME). A l'issue de ces investissements de croissance, écomiam dispose d'un bilan sain et robuste, avec des capitaux propres de 10,3 ME, une trésorerie disponible de 6,9 ME et des dettes financières brutes de 3,3 ME (dont 0,6 ME de crédit-bail et 2 ME de dettes bancaires à plus d'un an). écomiam dispose ainsi de l'assise financière nécessaire au financement de son plan de développement.

Bon début d'exercice 2022/23

écomiam réalise un très bon début d'exercice 2022/23, avec un chiffre d'affaires magasin en croissance de 21,9%, à 11,9 ME, au titre du 1er trimestre de l'exercice 2022/23 (période du 1er octobre au 31 décembre 2022).

Durant cette période, écomiam a poursuivi l'expansion raisonnée de son réseau avec l'ouverture de 2 nouveaux magasins en Bretagne (Bain-de-Bretagne) et en Occitanie (Cazères) et la fermeture d'un magasin n'offrant pas de perspectives de développement suffisantes en Normandie (Bayeux).

A surface de vente constante, le chiffre d'affaires magasins progresse pour le 2e trimestre consécutif et s'inscrit en croissance de 12,2% bénéficiant d'une hausse de 3,4% de la fréquentation. écomiam réalise cette performance dans un contexte national pourtant marqué par une contraction de la consommation des ménages.

Ecomiam pense pouvoir poursuivre son développement vers ses ambitions 2025 : 125 points de ventes, 110 ME de chiffre d'affaires et 7 ME de résultat d'exploitation.