écomiam : en perte de 5,3 ME en 2022-2023

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice 2022-2023, écomiam réalise un chiffre d'affaires magasins de 40,43 millions d'euros en progression de +8,3% (+4,9% à surface de vente constante). Cette performance s'inscrit dans un contexte national marqué par une inflation impactant fortement le pouvoir d'achat des ménages et leurs comportements de consommation dans un environnement concurrentiel virulent. Durant cette période, écomiam a bénéficié de l'ouverture de 6 nouveaux magasins, ce qui a permis de compenser la fermeture de 7 magasins n'offrant pas de perspectives de développement suffisantes.

Le chiffre d'affaires consolidé 2022-2023 s'élève à 41,4 ME, en croissance de +7,2% par rapport à l'exercice précédent.

En 2022/23, écomiam enregistre une amélioration significative de sa marge brute, atteignant 39,7% du chiffre d'affaires magasins, ce qui représente une augmentation de 2 points en un an et de 7,3 points depuis l'introduction en Bourse. Cette performance valide la pertinence du positionnement tarifaire de son offre.

Le résultat d'exploitation du réseau, avant charges de structure, s'élève à 3,2 ME sur l'exercice 2022/23, en retrait limité de 320 kE, essentiellement dû à 6 points de vente en dessous du point mort et de l'augmentation des commissions pour accompagner la montée en puissance du réseau et de ses affilés (+540 kE).

Après prise en compte du résultat financier (-0,6 ME) et du résultat exceptionnel (-0,9 Me), principalement liés à des dépréciations relatives aux fermetures de points de vente non rentables, et de la charge d'impôts (-0,2 ME), le résultat net part du Groupe sur l'exercice 2022/23 s'élève à -5,3 ME (-2,08 ME un an plus tôt).

Au 30 septembre 2023, les capitaux propres consolidés d'écomiam s'élèvent à 5,0 ME, pour une trésorerie disponible de 3,2 ME et une dette financière de 3,6 ME (dont 0,5 ME de crédit-bail et 2,4 ME de dettes bancaires à plus d'un an).

Les perspectives 2023-2024 et la nouvelle feuille de route, présentée ce jour, permettent à la société d'être en capacité de financer sereinement son activité.