Ecomiam : du nouveau au Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Ecomiam , no3 français de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce que son Conseil d'administration s'enrichit de compétences supplémentaires et indépendantes. Le Conseil d'administration a décidé de renforcer sa gouvernance en proposant la nomination de Mme Laurence Etienne (48 ans) et de Mr Joël Sauvaget (57 ans) en qualité d'administrateurs.

Conformément aux critères fixés par le Code de gouvernance Middlenext, Laurence Etienne aura la qualité d'administratrice indépendante.

Laurence Etienne est depuis 2017 Présidente Directrice Générale de Mars Wrigley en Allemagne. Elle a démarré sa carrière au sein du Groupe Mars en 2009 en charge notamment du réalignement stratégique de Freedent en tant que directrice du marketing France et Belgique. En 2012, elle est nommée Directrice Générale pour la France et la Belgique. Auparavant, Laurence a assuré différentes fonctions au sein de grands groupes du secteur de la Distribution : Marie Surgelés du Groupe Danone, Gillette et Procter & Gamble.

Joël Sauvaget, est depuis 2003, à la tête de La Sobreda, plus grande boucherie traditionnelle du pays nantais. Depuis sa reprise l'enseigne a été modernisée et un second point de vente a été créé en 2015. L'entreprise a triplé son chiffre d'affaires (9 ME en 2020). Il a débuté sa carrière chez Sofibat avant d'intégrer Exta, entreprise spécialisée dans la menuiserie aluminium. Il prend ensuite la direction de la filière accouvage du groupe Ernest Soulard.

Par ailleurs, Mr Phillipe de Verdalle, représentant du fonds Nobel géré par Weinberg Capital Partners, a été nommé en qualité de Censeur au Conseil d'administration. Cette nomination fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée générale.

Sous réserve de la nomination et de la ratification de ces nominations par l'Assemblée générale du 26 mars, le Conseil d'administration d'Ecomiam sera ainsi composé de :

- Daniel Sauvaget, Président du Conseil d'administration

- Bernard Claude, administrateur indépendant

- Laëtitia Debuyser, administrateur indépendant

- Phillipe de Verdalle représentant du fonds Nobel géré par Weinberg Capital Partners, censeur

- Laurence Etienne, administrateur indépendant

- Antoine Sauvaget, administrateur

- Joël Sauvaget, administrateur

- Pauline Sauvaget, administrateur.