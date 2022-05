écomiam : deux premières fermes relais de retrait de produits surgelés

(Boursier.com) — écomiam expérimente un nouveau service de livraison de proximité en ferme relais avec le réseau Agrikolis.

Agrikolis est le premier réseau de retrait de colis lourds et volumineux, collaboratif et responsable en milieu rural chez les agriculteurs.

La raison d'être d'écomiam est de réconcilier le consommateur avec son écosystème. Pour Daniel Sauvaget, Président Directeur Général et fondateur d'écomiam " Cela a été une évidence pour écomiam de se rapprocher d'Agrikolis avec qui nous partageons l'ambition de contribuer à conforter l'activité économique des agriculteurs."

En effet, écomiam est un acteur engagé du secteur de la distribution qui milite par ses actes : une transparence sur l'origine française et sur les prix d'achat ; des prix fixes pour ses clients et ses fournisseurs sur une période minimum de 6 mois ; une réduction du gaspillage alimentaire et des déchets, les produits étant portionnables et sans packaging superflu.

Fort d'un réseau de 280 fermes, Cédric Guyot, co-fondateur d'Agrikolis, s'enthousiasme de cette expérimentation et déclare : "A nouveau, Agrikolis innove en développant un réseau de relais pour produits surgelés. Nous facilitons ainsi la vie du consommateur qui pourra retirer sa commande de surgelés dans la ferme la plus proche. C'est avec plaisir que nous ouvrons nos deux premiers relais bretons de produits surgelés avec écomiam qui partage nos valeurs et notre volonté de soutenir les agriculteurs".

Les deux entreprises se félicitent que ce nouveau partenariat facilite le quotidien des consommateurs et réduit l'impact environnemental des livraisons en participant au redéveloppement du tissu économique rural et local.