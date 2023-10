Ecomiam : déçu ?

(Boursier.com) — L 'enseigne de magasins alimentaires Ecomiam recule de 2,6% à 3,40 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé au 4ème trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires magasins de 8,6 ME, en retrait de 5,9% (-5,5% à surface de vente constante). L'évolution reflète notamment une moindre fréquentation des magasins durant l'été, une météo capricieuse qui a freiné les ventes de produits grillades et une pression inflationniste forte qui pèse sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

Le chiffre d'affaires annuel a atteint 40,3 ME, en progression de 8,3% par rapport à l'exercice précédent (+4,9% à surface de vente constante) et écomiam anticipe une légère amélioration de la marge brute.

Au cours de l'exercice, l'enseigne a bénéficié de l'ouverture de 6 nouveaux magasins, ce qui a permis de compenser la fermeture de 7 magasins n'offrant pas de perspectives de développement suffisantes. Si l'enseigne a ouvert 1 nouveau point de vente en Bretagne, 80% des ouvertures ont concerné des territoires de conquête (2 dans les Pays de la Loire, 1 en Normandie et 2 en Occitanie).

Le réseau est constitué de 67 points de vente au 30 septembre 2023 mais l'ouverture de 6 nouveaux points de vente est d'ores et déjà programmées dans les prochains mois et un regroupement pour optimisation de la rentabilité.

"À la suite de cette publication décevante, nous attendons un contact avec le management pour abaisser nos estimations (le solide niveau de marge brute ne compense pas ce recul d'activité sur le T4)" commente Portzamparc...