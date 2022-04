Ecomiam : déçu ?

(Boursier.com) — Ecomiam recule de près de 4% à 10 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé au 2ème trimestre 2021/22 un chiffre d'affaires magasins de 8,8 ME en progression de 12% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. Durant ce trimestre, Ecomiam a poursuivi l'extension de son réseau avec 3 nouveaux magasins affiliés à Caussade, Neufchâtel-en-Bray et Lesneven. A périmètre comparable, le chiffre d'affaires recule de -19,6%. Sur le semestre, le chiffre d'affaires atteint 18,59 ME (+21,8%, mais -16,2% à périmètre comparable).

L'évolution à périmètre constant (-16,2% par rapport à 2020/21 et +0,5% par rapport à 2019/20) résulte de plusieurs facteurs explique le groupe, dont un environnement plus difficile, marqué par le contexte inflationniste, qui impacte le comportement des

consommateurs. Le groupe évoque aussi la montée en puissance progressive des points de vente dans les nouvelles régions en phase de conquête commerciale. Et une base de comparaison élevée avec une croissance de +48,5% au 1er semestre 2020/21.

"Ces chiffres décevants ne remettent selon nous pas en cause le modèle d'Ecomiam" commente Portzamparc pour qui les dépenses plus élevées de communication et une meilleure sélection des emplacements et des futurs affiliés (1.500 candidatures spontanées) devraient permettre au groupe d'atteindre les objectifs de développement de ses magasins. Verdict : "rester à l'achat en visant un cours de 16 euros"...