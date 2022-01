Ecomiam corrige après les chiffres

(Boursier.com) — Ecomiam perd 8% ce matin à 14,1 euros environ. Le groupe a publié une activité du premier trimestre 2021/2022 en croissance de 32% à 9,8 ME, mais la variation organique est négative de 13%. Avec 7 nouveaux magasins affiliés, situés principalement sur l'arc Atlantique (4 en Normandie, 1 en Pays-de-la-Loire et 1 en Nouvelle-Aquitaine) et une ouverture jugée très encourageante du premier point de vente en région parisienne à Magny-en-Vexin, le réseau est constitué de 63 points de vente.

Après ces 7 ouvertures du premier trimestre, le groupe confirme son objectif initial de 20 ouvertures par an. Depuis son introduction en bourse, écomiam a étoffé son réseau de 36 points de vente. Le groupe se dit confiant dans le déploiement de son réseau, et réaffirme ses ambitions 2025 d'atteindre 110 ME de CA et 7 ME de résultat d'exploitation.