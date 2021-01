Ecomiam confirme sa feuille de route pour 2025

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ecomiam réalise un exercice 2019-2020 solide, en alliant croissance et performance opérationnelle tout en maintenant une stabilité des prix de vente depuis mars 2020. Au titre de l'exercice 2019-2020, Ecomiam réalise un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros en forte progression de +57% par rapport à l'exercice précédent, soutenue par le succès des 5 nouveaux magasins ouverts sur l'année. Le Groupe bénéficie d'une croissance organique très robuste à +33% et de la montée en puissance des ventes par Internet (Click & Collect déployé dans tous les magasins et livraison dans toute la France), qui ont été multipliées par 3,5 sur un an et représentent 10% du chiffre d'affaires annuel. L'évolution favorable de l'activité sur l'exercice 2019-2020 valide le concept porteur basé sur des convictions fortes au coeur des nouvelles tendances de consommation : 100% français, équitable et accessible.

Dans un contexte de hausse d'activité, la marge sur les ventes de marchandises s'élève à 7,2 ME en progression de 2,8 ME, représentant un taux de marge brute de 32,3% du chiffre d'affaires en amélioration de 1,4 point, confirmant ainsi l'engagement d'Ecomiam de ne pas privilégier la croissance au détriment des marges. Ecomiam a maintenu ses prix de vente inchangés depuis mars 2020. En contrôlant parfaitement l'ensemble des dépenses opérationnelles accompagnant la dynamique d'activité, Ecomiam affiche une progression de sa marge d'Excédent Brut d'Exploitation de +1,7 point, à 3,1% du chiffre d'affaires.

Le résultat d'exploitation ressort en forte amélioration pour atteindre 0,3 ME sur l'exercice 2019-2020 supérieur à l'objectif initial, soit un taux de marge de 1,3% en amélioration de 2,6 points. Le résultat exceptionnel s'élève à 0,8 ME, intégrant les plus-values de cessions des magasins de Morlaix, Carquefou, Pontivy, Landerneau et Saint Brévin les Pins à des affiliés. Après prise en compte du résultat financier (-0,1 ME) et d'une charge d'impôts (0,1 ME), le résultat net de l'exercice 2019-2020 représente un bénéfice de 0,8 ME.

Situation financière

La structure financière s'est renforcée à la suite du vif succès de l'introduction en Bourse. Au 30 septembre 2020, les capitaux propres d'Ecomiam s'élèvent à 0,7 ME pour un endettement financier net de 1,2 ME. Cette situation financière ne tient pas compte du produit de l'augmentation de capital de 12,6 ME (produit brut) réalisée dans le cadre de l'introduction en Bourse sur Euronext Growth intervenue début octobre 2021.

Avec un taux de sursouscription de 3,7 fois, l'opération a rencontré un vif succès. Consécutivement à l'introduction en Bourse, les capitaux propres ont été renforcés de 11,1 ME et la trésorerie disponible a été portée à près de 12 ME. Ecomiam dispose des moyens nécessaires à la poursuite de sa stratégie de déploiement du réseau de vente sur la plupart des régions de France métropolitaine avec l'ambition de réaliser 50% des ouvertures hors Bretagne.

Perspectives très favorables

L'activité du 1er trimestre de l'exercice en cours (du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020) témoigne d'une poursuite de la très bonne dynamique commerciale. Le chiffre d'affaires magasins sur le 1er trimestre 2020-2021 s'élève à 7,4 ME, soit une croissance de +61% (+36% en organique).

Ecomiam a ouvert avec succès 7 nouveaux magasins affiliés dont plus de 50% hors de la région Bretagne : Auvergne-Rhône-Alpes, Mayenne, Normandie et Nouvelle-Aquitaine. Cette dynamique de nouveaux points de vente se poursuivra, avec l'ouverture de 3 nouveaux magasins dans les prochaines semaines : Montaigu, Le Havre et Plouzané.

Ecomiam réaffirme son ambition de maintenir au cours des 5 prochaines années un rythme soutenu de croissance et vise 110 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2025. Cette croissance devrait conduire à un résultat d'exploitation de l'ordre de 7 ME en 2025, soit une marge opérationnelle supérieure à 6%, conforme à l'ambition de partage équitable des revenus avec ses partenaires producteurs.

Nomination d'un censeur

Le Conseil d'administration, à l'issue de sa réunion du 26 janvier 2021, a nommé, Phillipe de Verdalle représentant du fonds NOBEL géré par Weinberg Capital Partners, en qualité de Censeur du Conseil d'administration.

Cette nomination fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle du 26 mars.