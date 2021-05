Ecomiam comptera 49 magasins fin mai

(Boursier.com) — Ecomiam a d'ores et déjà atteint son objectif de 20 ouvertures annuelles puisque ce vendredi 21 mai, la société inaugurera ses 20ème et 21ème nouveaux points de vente de l'exercice, respectivement à Quimper (29) et Saintes (17).

écomiam a déjà prévu l'ouverture de 3 nouveaux magasins avant l'été; à Léguevin (31), premier point de vente de la région Occitanie; à Baud (56) et à Argences (14). L'enseigne dévoilera, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2020/2021, le 24 juin 2021, son objectif en termes d'ouvertures de points de vente pour la fin de l'exercice en cours.

Cette très bonne dynamique, permet à la société, qui comptera 49 magasins à fin mai 2021, de confirmer son ambition de 125 points de vente en 2025.