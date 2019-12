ECA : Inocap Gestion sous les 5% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 6 décembre 2019 par l'AMF, la société par actions simplifiée Inocap Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 5 décembre 2019, le seuil de 5% du capital de la société ECA et détenir, pour le compte desdits fonds, 439.810 actions ECA représentant autant de droits de vote, soit 4,97 du capital et 3,07% des droits de vote de la société spécialisée dans le développement de solutions technologiques innovantes et complètes pour des missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions ECA sur le marché. Contrôlée par M. Olivier Bourdelas, la société Inocap Gestion déclare agir indépendamment de la personne qui la contrôle.