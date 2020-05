ECA Group remporte un nouveau contrat de près de 20 ME dans la lutte contre les mines navales

(Boursier.com) — ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, remporte un contrat significatif à l'export pour la modernisation de robots de lutte contre les mines.

Ce contrat de près de 20 millions d'euros et d'une durée de 48 mois va permettre de moderniser les capacités de déminage de la marine cliente et d'en améliorer les performances pour faire face à la menace mine et ses évolutions les plus récentes dans sa zone maritime, une préoccupation d'actualité et croissante pour de nombreux pays.

ECA Group équipe les marines mondiales en systèmes robotisés de déminage sous-marin depuis 50 ans. Le contrat remporté en 2019 auprès des marines belge et néerlandaise pour le renouvellement de leur capacité de déminage avec des systèmes de drones innovants est venu confirmer la capacité d'innovation toujours renouvelée au fil de ces décennies par ECA Group.

Ce nouveau contrat de modernisation vient, lui, confirmer la capacité d'ECA Group à faire évoluer les systèmes de déminage sous-marin équipant les flottes existantes de navires de lutte contre les mines partout dans le monde et les rapprocher des performances des systèmes les plus récents. ECA Group est particulièrement fier de la confiance que placent les marines mondiales dans son expertise et ses solutions, une confiance renouvelée par ce client équipé des robots ECA depuis plusieurs décennies.