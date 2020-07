Eca Group : en berne après les annonces

(Boursier.com) — Eca Group recule de 3% ce mercredi à 22,60 euros, alors que le chiffre d'affaires du premier semestre a été fortement pénalisé par la pandémie de Covid-19... Comme anticipé, la baisse du chiffre d'affaires s'explique à la fois par la forte contraction du marché de l'aéronautique et par l'impact des mesures sanitaires sur la production et l'exécution des projets. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 d'ECA Group ressort en retrait de 24,5% à 43,1 millions d'euros, dont une baisse de 42,8% au deuxième trimestre 2020.

Au 30 juin 2020, le carnet de commandes du Groupe s'établissait à un niveau élevé de 531 millions d'euros.

Un bon dynamisme commercial a été maintenu au deuxième trimestre ; hors contrat belgo-néerlandais, les prises de commandes du deuxième trimestre 2020 sont supérieures à celles du deuxième trimestre 2019.

Perspectives 2020

Le contexte sanitaire et macroéconomique reste incertain, en particulier dans le pôle Aérospatial qui pourrait rester durablement impacté. Dans ce contexte, le plan de mise en oeuvre de synergies commerciales et technologiques entre ses pôles engagé par le Groupe en 2018 va être accéléré.

La baisse d'activité aura un impact sur la rentabilité du premier semestre. Par ailleurs, le Groupe mène une étude approfondie des conséquences de la crise et notamment des éventuelles pertes de valeur d'actifs. Ces dépréciations seraient sans effets cash.

Le Groupe est confiant dans ses perspectives et anticipe un redressement du chiffre d'affaires au second semestre 2020 tout en restant prudent compte tenu des incertitudes liées à l'environnement macroéconomique. Le Groupe dispose d'un excellent carnet de commandes de plus de quatre années de chiffre d'affaires, une situation financière solide avec une trésorerie disponible de 24 millions d'euros au 30 juin 2020 et est positionné sur des marchés, en particulier celui de la défense, qui devraient être préservés à court et moyen terme.

Ainsi, ECA Group attend au troisième trimestre 2020 un contrat de plus de 20 millions d'euros pour la fourniture de systèmes de robots de guerre des mines auprès d'un client à l'export. Ce nouveau projet d'une durée de quatre années traduit la dynamique solide des technologies du Groupe.

"Le management ne s'attend pas à un retour à la normale de l'activité au sein du pôle Aérospatial, mais juge toute réorganisation prématurée" commente Portzamparc. La direction s'attend cependant à un redressement du chiffre d'affaires au second semestre, porté par la résilience du secteur de la défense. "Nous ajustons notre scénario en conséquence et mettons à jour les paramètres. Nous restons à 'Conserver' avec un objectif ajusté de 26,4 à 25,4 euros" conclut l'analyste.