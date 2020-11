Eca Group a remporté un contrat de fourniture d'un véhicule à guidage autonome

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ECA Group a remporté un contrat de fourniture d'un véhicule à guidage autonome (AGV - Autonomous Guided Vehicle) L-S 1PT auprès d'IDEA qui intervient sur des sites industriels de grande dimension (chantier naval, unités de production aéronautique, industrie lourde ...).

ECA Group a développé ce véhicule logistique autonome pour une utilisation polyvalente en intérieur et en extérieur des bâtiments. Le véhicule à guidage autonome (AGV) transporte des charges sur des sites industriels - en toute sécurité pour les piétons, les cyclistes et les camions.

Premier de la gamme, l'AVG L-S 1PT (Palet Truck) est un véhicule électrique mesurant 2,20m de largeur et 3,40m de longueur dédié au transport de palettes, bacs roulants (rolls) et caisses-palettes en plastique jusqu'à 1 tonne, à l'abri dans son espace de stockage.

Fort de ses 50 ans d'expérience dans l'automatisation et la robotique pour l'industrie et les environnements difficiles, ECA GROUP capitalise sur son expertise pour fournir la technologie la plus complexe des AGVs opérant en extérieur.

L'acteur logistique français IDEA a choisi le véhicule logistique autonome L-S 1PT d'ECA GROUP pour proposer des solutions de flux performantes et innovantes.

"Nous avons choisi ECA GROUP pour ses références industrielles et sa capacité à envisager une gamme large de solutions de flux autonomes, de la palette de 500 kg au sous-ensemble de plusieurs tonnes dans des environnements complexes. Cela répond à un enjeu profond de transformation dans notre manière d'organiser et de piloter les flux industriels. De ce point de vue, notre partenariat avec ECA GROUP est stratégique" a déclaré Jean-Baptiste Bernicot, directeur de l'innovation d'IDEA.

"Nos ingénieurs travaillant sur des solutions innovantes telles que les AGV ont une solide expérience dans les domaines des systèmes intelligents, du contrôle commande, de la mécanique et des solutions intégrées. Nous avons associé ces compétences à notre savoir-faire dans les process industriels pour répondre aux besoins d'IDEA et les accompagner dans leurs projets de développement" conclut Luc Nicolas, directeur commercial de la division Automatisation d'ECA GROUP.