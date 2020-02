ECA Group : 10,2% de croissance en 2019

Crédit photo © ECA

(Boursier.com) — ECA Group a réalisé un exercice 2019 supérieur à l'objectif annuel de plus de 5%. Pour 2019, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 112,5 millions d'euros, soit une nette hausse de 10,2% à données publiées et de 13,1% à données comparables, en neutralisant la contribution des sociétés SSI et EN Moteurs cédées en 2018. Le chiffre d'affaires croît de 0,4% au quatrième trimestre 2019 à 32,9 millions d'euros, et de 2,6% à données comparables. Au 31 décembre 2019, le carnet de commandes du groupe atteint 526,3 millions d'euros, multiplié par 4,4 par rapport au 31 décembre 2018. Il apporte "une visibilité exceptionnelle pour les prochaines années", estime le groupe.

En 2019, le chiffre d'affaires du pôle Robotique, incluant l'activité Simulation, s'élève à 73,9 millions d'euros, en croissance de 6,4 % par rapport à 2018 (+10,7% à données comparables, hors EN Moteurs et SSI). Le carnet de commandes du pôle Robotique s'établit à 505 millions d'euros au 31 décembre 2019. Il est multiplié par plus de 5 par rapport au 31 décembre 2018.

En 2019, le chiffre d'affaires du pôle Aérospatial ressort en hausse de 18,5% à 38,7 millions d'euros par rapport à 2018. Le quatrième trimestre est également de très bon niveau à 10,4 millions d'euros, en hausse de 24,6%. Le carnet de commandes ressort à 21,3 millions d'euros au 31 décembre 2019, en baisse de 8,3% par rapport au 31 décembre 2018.

Dans la Robotique, la performance 2020 devrait continuer d'être de très bon niveau, portée par le contrat de robotique pour les marines belge et néerlandaise dont la contribution annuelle devrait s'établir à environ 15 millions d'euros. De nouvelles opportunités importantes de contrats de chasse aux mines sont d'ores et déjà identifiées dans plusieurs pays et pourraient se matérialiser dans les 36 prochains mois. Dans l'Aérospatial, la croissance de l'activité devrait être plus modérée après un très bon exercice 2019. Dans l'environnement macroéconomique actuel, le groupe vise une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 10% en 2020.