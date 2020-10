ECA : cours ajusté

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ECA recule de 0,9% à 22,50 euros ce jeudi, après avoir affiché un chiffre d'affaires de 21 ME au troisième trimestre 2020, en baisse de seulement 1,5 ME par rapport au troisième trimestre 2019.

La société a bénéficié de la performance solide du pôle 'Robotique' qui compense partiellement le recul du pôle Aérospatial, pénalisé par la crise de l'aéronautique civile.

Au 30 septembre 2020, le carnet de commandes est en progression de +1,7% par rapport au 30 juin 2020. Il reste à un niveau élevé de 539,7 ME, soit 5 années de chiffre d'affaires...

Sur la base du contexte sanitaire et économique actuel, la poursuite de la bonne tendance dans le pôle 'Robotique' devrait permettre à ECA d'afficher au quatrième trimestre 2020 un chiffre d'affaires comparable à celui de 2019... "Nous restons confiants sur l'atterrissage fin d'année, qui devrait être légèrement plus fort qu'initialement anticipé (PZP

CA 2020 97,3 ME vs 96,8 ME précédemment)" commente Portzamparc. "En tenant compte de l'OPAS et de sa réalisation prochaine, nous restons à 'Conserver' et ajustons notre objectif de cours à 26,7 euros sur le dossier" conclut l'analyste.