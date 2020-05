Eca : contrat salué

Eca : contrat salué









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ECA Group accélère en hausse de plus de 12% ce mardi, à 26,90 euros, après avoir remporté un contrat de près de 20 ME sur 4 ans pour la modernisation de robots de lutte contre les mines navales auprès d'une marine étrangère.

Ce projet illustre la capacité de modernisation d'équipements d'ECA, en complément des gros projets comme celui remporté début 2019 auprès des marines belge et hollandaise pour la fourniture d'équipements de déminage (450 ME sur 10 ans).

"Ce contrat confirme la pertinence de l'offre d'ECA, qui positionne le groupe favorablement pour les prochains appels d'offres dans la guerre des mines prévus dans les prochaines années (notamment celui du gouvernement français en 2021-2022 mais aussi Angleterre et Inde)" commente Portzamparc qui conseille de 'conserver' le dossier.