ECA : calendrier à suivre

(Boursier.com) — ECA monte de 0,9% ce jeudi à 23,20 euros, alors que le groupe a annoncé le succès de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée (OPAS) portant sur un nombre maximum de 875.000 actions de ses propres titres (au prix de 28 euros), représentant 9,96% du capital.

2.697.490 actions ont été présentées à l'OPAS. Ce nombre étant supérieur au nombre d'actions visé, il a été procédé à une réduction des demandes de rachat. Chaque actionnaire est servi à environ 32,5% de sa demande. Le règlement-livraison des actions apportées à l'offre sera effectué le 6 novembre 2020.

Par ailleurs, le Conseil d'administration, qui s'est réuni le 4 novembre 2020 a décidé l'annulation de 803.255 actions qui sera effective à la date du règlement-livraison. Le capital social d'ECA sera en conséquence ramené à 7.979.625 actions.

Cette opération a été réalisée en amont du projet de fusion avec la maison-mère Groupe Gorgé, sur la base d'une parité de 9 actions Groupe Gorgé pour 5 actions ECA (soit 1,8 actions Groupe Gorgé pour 1 action ECA). L'opération de fusion a été autorisée par le Conseil d'administration du 4 novembre. La signature du traité de fusion devrait intervenir avant le 15 novembre 2020.

"La signature du traité de fusion doit avoir lieu avant le 15 novembre, et l'approbation de la fusion par les AG de Groupe Gorgé et d'ECA interviendra le 30 décembre" souligne Portzamparc qui, dans l'attente de la réalisation de l'opération, reste à 'Conserver' sur le dossier, en visant un cours de 26,70 euros, et demeure acheteur sur le Groupe Gorgé.